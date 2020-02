Movida alcolica a Napoli, sequestrato un locale – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Movida alcolica a Napoli, è stato sequestrato un locale di via Bernardo Cavallino pieno di minorenni La polizia municipale stanotte ha compiuto un blitz in un locale di via Bernardo Cavallino, a Napoli, per metterlo sotto sequestro. Tutto è partito dalla segnalazione dei genitori di alcuni minorenni che lo frequentavano. Le forze dell’ordine hanno appurato … L'articolo Movida alcolica a Napoli, sequestrato un locale – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

mafrawilge : Movida alcolica a Napoli, blitz dei vigili urbani alla festa dei 13enni: sequestrato il locale - Notiziedi_it : Movida alcolica a Napoli, blitz dei vigili urbani alla festa dei 13enni: sequestrato il locale… - mattinodinapoli : Movida alcolica a Napoli, blitz dei vigili urbani alla festa dei 13enni: sequestrato il locale -