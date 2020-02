Maurizio Costanzo: “Milly Carlucci ha fiuto e non ha paura di sperimentare” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tra le conduttrici più apprezzate e seguite del mondo dello spettacolo nostrano, Milly Carlucci continua ad ammaliare il proprio pubblico con programmi sempre di successo. Lo sa bene Maurizio Costanzo che di recente ha espresso parole di elogio nei confronti della Carlucci. Maurizio Costanzo parla di Milly Carlucci Intervenuto sulle pagine del settimanale Nuovo, dove Maurizio Costanzo ha una propria rubrica, il marito di Maria De Filippi ne ha approfittato per fare i complimenti ad un’altra signora della TV, ovvero Milly Carlucci. Interpellato da un lettore che ha fatto i complimenti a Milly Carlucci per il successo registrato sia con Il cantante mascherato sia Ballando con le stelle, infatti, Costanzo ha voluto esprimere il proprio parere in merito. “Ha dimostrato di saper rinnovare la televisione italiana. Ho apprezzato tantissimo Il cantante mascherato, anche se è durato solo ... thesocialpost

