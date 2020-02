Matteo Salvini: “Governo impantanato, noi abbiamo un piano” (Di domenica 9 febbraio 2020) Matteo Salvini dall’opposizione assiste allo spettacolo di un governo impantanato nella sue posizioni e racconta il piano per il futuro della Lega. Matteo Salvini in un’intervista a La Stampa racconta il suo punto di vista sul Paese, rivolgendo aspre critiche al governo: «impantanato in continui litigi e rinvii su tutto: sulle concessioni autostradali non ha scelto, … L'articolo Matteo Salvini: “Governo impantanato, noi abbiamo un piano” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Fontana3Lorenzo : Non ho sentito nessuna parola dal ministro, quando Matteo Salvini viene insultato e minacciato di morte. Come semp… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI AL NEW YORK TIMES: 'IO COME DONALD TRUMP. LA SINISTRA VUOLE ELIMINARMI PER VIA GIUDIZIARIA' ++ - Rinaldi_euro : Sondaggi, il declino della Lega e Matteo Salvini? Smentito dalla super-media: ecco le cifre -