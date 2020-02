Live Non è la d'Urso diretta puntata 9 febbraio 2020: anticipazioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, andrà in onda, stasera, 9 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5. Live Non è la d'Urso, 9 febbraio 2020, ospiti 'Live non è la d'Urso', stasera, 9 febbraio 2020, ospita Pietro Delle Piane. Il fidanzato di Antonella Elia si sottoporrà alla macchina della verità. Ha davvero tradito la compagna con Fiore Argento? Verrà svelata una prova (video) schiacciante contenuta all'interno della busta choc gold.Live Non è la d'Urso diretta puntata 9 febbraio 2020: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 13:52. blogo

