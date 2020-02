Live-Non è la d'Urso, anticipazioni: Morgan passa da Sanremo a Mediaset, chi c'è in studio con lui (Di domenica 9 febbraio 2020) Barbara d'Urso mette a segno il colpo grosso. Stasera a Live-Non è la d'Urso arriva Morgan, reduce dalla squalifica al Festival di Sanremo 2020 dopo la lite con Bugo (in coppia con lui in gara). Adesso il fondatore dei Bluvertigo le canterà senza freni. Dalle prime indiscrezioni risulta che ci saran liberoquotidiano

trash_italiano : RAGAZZI MA ORA PARTE UNO SPECIALE DI LIVE - NON È LA D’URSO CON LA REDAZIONE DI SKY NELLE SFERE VERO? #Sanremo2020 - trash_italiano : MI AMMAZZA @carmelitadurso CHE GUARDA IL TRASH DI #SANREMO2020 E MANDA LA LIMOUSINE BRANDIZZATA LIVE - NON È LA D’URSO ???? - trash_italiano : Quindi non andrete a Live - Non è la d'Urso? #Sanremo2020 -