barcone con 91 persone a bordo partito dalla costa libica si trova in difficoltà e imbarca acqua. L'emergenza è stata segnalata da Alarm Phone, l'organizzazione che monitora le imbarcazioni di migranti nel Mediterraneo. "Ci hanno detto che l'acqua sta entrando dentro e che alcune persone sono già in mare", ha fatto sapere l'Ong via Twitter. "Abbiamo informato le autorità ma non hanno ancora preso provvedimenti sufficienti. Quelle persone hanno bisogno di un aiuto immediato", ha aggiunto Alarm Phone.(Di domenica 9 febbraio 2020) Uncon 91 persone a bordo partito dalla costa libica si trova in difficoltà e imbarca acqua. L'è stata segnalata da Alarm Phone, l'organizzazione che monitora le imbarcazioni di migranti nel Mediterraneo. "Ci hanno detto che l'acqua sta entrando dentro e che alcune persone sono già in mare", ha fatto sapere l'Ong via Twitter. "Abbiamo informato le autorità ma non hanno ancora preso provvedimenti sufficienti. Quelle persone hanno bisogno di un aiuto immediato", ha aggiunto Alarm Phone.(Di domenica 9 febbraio 2020)

TelevideoRai101 : Libia, emergenza su barcone immigrati - ugualeuguale : @Huges_huge @umbertozo @CarloCalenda No. L'emergenza l'ha creata la guerra in libia. Inutile guerra per accontentar… - fed_ser : RT @t3mp3sta_: Lamorgese ci informa che l'odio è un'emergenza, che non si può restare indifferenti e non ci si può rassegnare a questa cult… -