Juventus, la reazione di Bonucci sui social dopo il fallo di mano da rigore: “Fino alla fine” (Di domenica 9 febbraio 2020) #finoallafine. Leonardo Bonucci ha utilizzato questo hashtag sui social dopo la pesante sconfitta della Juventus sul campo del Verona. Una foto della squadra bianconera al momento dello scatto di rito prima del fischio d'inizio, e alcune immagini relative alle fasi di gioco per il capitano protagonista in negativo nel finale di gara. Suo il fallo di mano che ha consentito agli scaligeri di giovare di un calcio di rigore, poi realizzato da Giampaolo Pazzini, per il definitivo 2-1. fanpage

fanpage : Le parole di Bonucci dopo il fallo di mano in #VeronaJuventus - sportli26181512 : #Juventus Juventus, la reazione di Bonucci sui social dopo il fallo di mano da rigore: “Fino alla fine”:… - Vik_Sc : La reazione dell'Italia sportiva ieri sera dopo #VeronaJuventus #Sarrismo #sarri #juventus #Ronaldo #CR7 #Juric -