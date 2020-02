Elodie romantica, lo scatto con Marracash in attesa della classifica di Sanremo (Di domenica 9 febbraio 2020) Sembrava essere una delle favorite Eloide a questo Sanremo 2020, ma sebbene Andromeda si sia piazzata in alto nella classifica finale, è rimasto comunque lontano dal podio, fermandosi al settimo posto. Come tutta Italia sa, infatti, la settantesima edizione del Festival è stata vinta da Diodato, con la sua Fai Rumore. Mentre al secondo posto troviamo Francesco Gabbani con Viceversa, seguito dai Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Ad ogni modo, il momento in cui viene annunciata la classifica definitiva, è sempre un momento molto emozionante per gli artisti. Elodie ha raccontato quella vibrante attesa su Instagram. Ovviamente al suo fianco, in quel frangente importante, non poteva mancare Marracash. Lo stesso, che poco dopo la sua esibizione ha twittato: “Che Bomba“. Twitter Marracash Elodie e Marracash Con il cuore gonfio di emozioni, dopo queste giornate di Festival, ... thesocialpost

gabbachronicles : IL SUSSIDIARIO: VOTO 8. Francesco Gabbani e la sua “Viceversa” conquistano il secondo posto. Un piazzamento degno… - DRepubblicait : Sanremo 2020, Achille Lauro è la Marchesa Luisa, Antonella Clerici romantica, Elodie tonica. I top e flop della qua… - DRepubblicait : Sanremo 2020, Achille Lauro è la Marchesa Luisa, Antonella Clerici romantica, Elodie tonica. I top e flop della qua… -