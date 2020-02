Derby dell'Inter, poker in rimonta ai danni del Milan (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Derby di Milano si tinge di nerazzurro, con l'incredibile vittoria in rimonta per 4-2 dell'Inter ai danni del Milan. Decidono i gol nella ripresa di Brozovic, Vecino, de Vrij e Lukaku, che ribaltano il doppio vantaggio rossonero del primo tempo firmato Rebic e Ibrahimovic. Successo preziosissimo per la squadra di Conte, che riaggancia la vetta della classifica alla pari della Juve, rispondendo anche alla Lazio in attesa del big match della prossima settimana proprio in casa dei biancocelesti. Ko amarissimo per la squadra di Pioli, che sciupa un doppio vantaggio, colpisce due legni (uno clamoroso nel finale che poteva valere il 3-3) e dal possibile sesto posto in classifica resta al decimo alla pari di Parma e Cagliari. Partenza arrembante da parte dei rossoneri, che nel giro di pochi minuti si presentano piu' volte dalle parti di Padelli, spaventandolo piu' volte in particolare ... agi

Eurosport_IT : IL DERBY È DELL'INTER! ???? Dopo il dominio del Milan nel primo tempo, l'Inter ribalta il risultato siglando 4 reti… - capuanogio : Secondo tempo strepitoso dell’#Inter per intensità e compattezza in un derby emozionante e aperto come raramente. S… - OfficialASRoma : ???? Angel è nato a San Diego, vive in Messico ed è innamorato dell'#ASRoma. ???? Due domeniche fa è venuto a vedere… -