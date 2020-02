Coronavirus, si indaga su un caso sospetto in Puglia (Di domenica 9 febbraio 2020) La ragazza è una studentessa della provincia di Lecce che è stata trasferita al Policlinico di Bari. È il quinto caso nella regione di sospetto contagio del Coronavirus. Potrebbe esserci un nuovo caso di persona infetta da Coronavirus nel nostro Paese. Dopo i casi dei coniugi originari di Hong Kong, che hanno manifestato i sintomi … L'articolo Coronavirus, si indaga su un caso sospetto in Puglia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

