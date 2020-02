Coronavirus, Di Maio annuncia che il 17enne bloccato a Wuhan tornerà a casa con un aereo militare (Di domenica 9 febbraio 2020) tornerà a casa su un velivolo dell'aeronautica militare il ragazzo italiano di 17 anni bloccato in Cina con sintomi influenzali. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiegando che un aereo militare si recherà fino in Cina per portare a casa il giovane studente. Nonostante fosse risultato negativo al Coronavirus, il ragazzo friulano non era potuto salire su un aereo che evacuava diversi cittadini europei da Wuhan a causa di alcune linee di febbre persistenti. fanpage

