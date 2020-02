Calendario Sport Invernali oggi (9 febbraio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare (Di domenica 9 febbraio 2020) Quella di oggi, domenica 9 febbraio, sarà un’altra ricca giornata dedicata agli Sport Invernali: lo sci alpino fa tappa in Francia con gli uomini ed in Germania con le donne, mentre lo sci di fondo va in Svezia, a Falun. Il salto con gli sci è a Hinzenbach con le donne, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale e short track, e l’IBU Cup di biathlon. programma Sport Invernali DOMENICA 9 febbraio 03.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: Dual Moguls 03.30 Pattinaggio artistico, Four Continents Seul: Free program individuale maschile 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: 1a manche singolo femminile – www.fil-luge.org 09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Chamonix: qualificazioni gigante parallelo maschile – EuroSport 1, RaiSport+HD 09.30 Pattinaggio artistico, Four Continents Seul: Exhibition Gala 09.45 Slittino ... oasport

