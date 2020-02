Brescia Udinese, De Paul: «Questi sono due punti persi» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Rodrigo De Paul ha commentato in zona mista il pareggio maturato contro il Brescia grazie ad un suo gol – VIDEO (-Dall’inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) Rodrigo De Paul ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro il Brescia. Queste le parole dell’argentino. «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo dominato la partita per 90 minuti ma sappiamo che il calcio così. I risultati arriveranno, quando fai le cose giuste, creando le giocate con personalità e attraverso il possesso. sono convinto che ci arriverà tutto ciò che ci manca» View this post on Instagram calcionews24

