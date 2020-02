VIDEO Verona-Juventus 2-1 Highligts: gol e sintesi. Rete da sogno di Cristiano Ronaldo, poi Borini e Pazzini la ribaltano (Di sabato 8 febbraio 2020) Una partita davvero clamorosa: una rimonta eccezionale. Il Verona si impone 2-1 sulla Juventus nell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di calcio: bianconeri in vantaggio con Ronaldo, ribaltati dalle reti di Borini e Pazzini. Inter che domani nel derby potrebbe raggiungere i campioni d’Italia in vetta. Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights dei gol. VIDEO Verona-Juventus 2-1, highlights, gol e sintesi della partita Verona vs Juventus Cristiano Ronaldo (GOAL!!!) 65' pic.twitter.com/f3z6GYuglF — D9INE (@D9INE ITALY) February 8, 2020 FABIO BORINI BANGING THEM VS JUVE GWEDDDD HAHAH pic.twitter.com/KmNDSOzQDK — Luke (@Luke TJH) February 8, 2020 #malamminggu Gol Pazzini, meruntuhkan perlawanan @Cristiano #VeronaJuve pic.twitter.com/zFrStP4xxz — Sugito سوغيطا (@pakepeci) February 8, 2020 Clicca qui per seguire OA ... oasport

