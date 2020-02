Verissimo, Al Bano: ‘Ho rischiato di dire addio alla musica per un edema’ (Di sabato 8 febbraio 2020) “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”. AlBano Carrisi, ospite a Verissimo con la figlia Romina parla dei problemi di salute che hanno rischiato di fargli dire addio alla musica. Un addio che ora sembra lontanissimo dopo la straordinaria partecipazione al programma di Rai1 Il cantante mascherato nei panni del Leone e poi l’ospitata con Romina Power nella prima serata del Festival di Sanremo. Verissimo, Romina Jr: ‘Ho tirato un sospiro di sollievo’ Sulla serenità finalmente ritrovata tra i genitori, protagonisti sul palco di Sanremo di un momento memorabile, la figlia Romina confida: “Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di ... tvzap.kataweb

