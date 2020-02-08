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Traffico Roma del 08-02-2020 ore 13 | 30

SULLA CIRCONVALAZIONE CORNELIA, Traffico CONGESTIONATO PER INCIDENTE IN PIAZZA DEI GIURECONSULTI, ...

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Traffico Roma del 08-02-2020 ore 13:30 (Di sabato 8 febbraio 2020) SULLA CIRCONVALAZIONE CORNELIA, Traffico CONGESTIONATO PER INCIDENTE IN PIAZZA DEI GIURECONSULTI, RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE. ED ANCORA UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIALE DEI COLLI PORTUENSEI, IN CORRISPONDENZA DI VIA DI MONTEVERDE. Traffico IN CODA, SU VIA SALARIA, ANCHE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA LA TANGENZIALE EST E L’AREOPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE ANCHE LUNGO VIA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO E TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL RACCORDO. AL QUARTIERE GIANICOLENSE, CHIUSA VIA VITELLIA TRA PIAZZA SAN PANCRAZIO E VIA DI DONNA OLIMPIA. SI TRATTA DI LAVORI DI POTATURA. ALLE 17.30 NELLA BASILICA DI SAN GIOVANNI È PREVISTO L’ARRIVO DI NUMEROSE PERSONE CHE PARTECIPERANNO AD UNA CELEBRAZIONE ECCLESIASTICA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico DURANTE L’AFFLUSSO E DEFLUSSO ... romadailynews

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