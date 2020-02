Spiral: L’eredità di Saw, arriva il trailer del reboot horror da brividi (Di sabato 8 febbraio 2020) Spiral: L’eredità di Saw uscirà a Maggio, le prime immagini dal trailer del nuovo agghiacciante reboot Spiral è il titolo del nuovo capitolo della saga horror di Saw: L’enigmista, nata nel 2004 a opera di Leigh Whannel e James Wan. Non si tratta però in questo caso di un vero e proprio nono Saw, che si riallaccia alle storylines dei film precedenti. Come già per It, infatti, Spiral è un reboot della celeberrima serie di horror incentrata sulla figura di Jigsaw e le terrificanti prove di sopravvivenza a cui sottopone le sue vittime. Ma il nuovo film non sarà del tutto scollegato dalla continuity principale della saga di Saw. Si tratta piuttosto di uno spin off che si riallaccia ai film precedenti e avrà potrebbe fare da apripista per una nuova, terrificante serie horror. Diretto da Darren Lynn, il film vedrà Chris Rock nei panni del protagonista, il detective Zeke Banks. Una ... nonsolo.tv

