Short track, Coppa del Mondo Dresda 2020: Mascitto e Confortola in finale B, eliminate le staffette in semifinale (Di sabato 8 febbraio 2020) Si è chiusa la seconda giornata della Coppa del Mondo di Short track a Dresda. Poche soddisfazioni per i colori azzurri in questo sabato con Cynthia Mascitto e Yuri Confortola che hanno centrato i migliori risultati a livello individuale con la finale B rispettivamente nei 1000 e 1500 metri. Purtroppo entrambe le staffette sono state eliminate in semifinale, mancando dunque l’accesso alla zona medaglie. Una giornata che ha parlato molto coreano. Doppio successo nei 1000 metri: al femminile la vittoria di Kim Ji Yoo in una finale che ha visto presenti solo tre atlete (Sarault e Schulting seconda e terza) dopo una serie di squalifiche, mentre al maschile è stato Park Ji Won ad imporsi davanti all’ungherese Liu Shaolin Sandor. Corea del Sud che ha fatto festa anche nei 1500 metri femminili con la doppietta firmata Choi Min Jeong e Noh Ah Rum; mentre nella gara maschile ... oasport

