Sanremo, Tiziano Ferro con le lacrime agli occhi: “Non sono sbagliato” (Di domenica 9 febbraio 2020) Tiziano Ferro con le lacrime agli occhi alla serata finale di Sanremo: “Non sono sbagliato” Dopo l’esibizione del vincitore delle Nuove Proposte Leo Gassman alla serata finale di Sanremo, Tiziano Ferro ha proposto un monologo sui 40 anni che compirà il 21 febbraio prossimo, e sulla felicità con le lacrime agli occhi, svelando: “Non sono sbagliato!” Lo straordinario cantante è stato presentato dal direttore artistico e conduttore di Sanremo con parole piene di stima, in barba alle polemiche che lo hanno visto protagonista per la battuta infelice su Fiorello durante la seconda serata della kermesse. Amadeus ha dichiarato di essere stato felice di aver condiviso questo viaggio insieme a lui e di averlo avuto con sè. Tiziano Ferro ha regalato al pubblico della serata finale di Sanremo 2020 un medley dei suoi più grandi successi Non me lo So Spiegare, Ed Ero ... lanostratv

