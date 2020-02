Sanremo 2020, Morgan e Bugo imbarazzano gli interpreti: il video nella lingua dei segni diventa virale (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo va in onda anche in un canale dedicato alla lingua dei segni, in modo da permettere anche ai non udenti di capire cosa sta accadendo. Sul web è diventato virale il video del momento in cui gli interpreti hanno dovuto comunicare quanto stava accadendo in tempo reale tra Bugo e liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -