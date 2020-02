Sanremo 2020, diretta web stasera 8 febbraio: è iniziata la finale (Di sabato 8 febbraio 2020) Eccoci infine giunti alla finale di questo Sanremo 2020. E’ stata un’edizione prevedibilmente discussa, che ha visto le prime polemiche prendere il largo già in fase di conferenze stampa per poi scatenarsi definitivamente con il concorso. Ora il grosso sembra rientrato, e mentre l’interesse collettivo si sposta verso Morgan e Bugo, c’è la volontà di chiudere in grande una stagione di altissimi numeri. Quello di Amadeus, Fiorello e Tiziano Ferro è stato il Festival più seguito degli ultimi 25 anni; la serata delle finali non potrà in alcun modo essere da meno. Si ripartirà dunque dal vantaggio limitato accumulato da Diodato nei confronti degli avversari, con la penultima serata di Sanremo 2020. Grandi margini di manovra anche per Gabbani, Tosca, Elodie e Le Vibrazioni; occhio anche ai Pinguini Tattici e a Piero Pelù, autori di un buon percorso e determinati a dire ... velvetgossip

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -