Sanremo 2020, Christian De Sica sul palco dell’Ariston: quella volta che partecipò al Festival in gara con “Mondo mio” (Di sabato 8 febbraio 2020) Non avesse fatto l’attore avrebbe fatto il cantante. Christian De Sica il talento e la voce da interprete confidenziale al ritmo di swing li ha sempre avuti. Quattro gli album all’attivo, l’ultimo, recentissimo, Merry Christian con standard natalizi e un po’ di paterna napoletanità acquisita, De Sica ha pure partecipato in gara al Festival nel 1973 con Mondo mio. Un pezzo soft sulla falsariga dei crooner americani, scritto da Giorgio Conte ed eseguito con voce calda e vellutata da interprete navigato. La finale non arriva, forse in una delle edizioni più sfortunate e critiche di Sanremo, ma il figlio del grande Vittorio (ospite speciale di quell’edizione nella serata finale) si fa conoscere come figlio di, ma con notevole classe. La carriera muSicale sembra però in salita e il giovane Christian si butta nel cinema. Commediole, qualche titolo un po’ erotico, la parte principale in un ... ilfattoquotidiano

