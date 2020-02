Psg, Tuchel: «Icardi? Sono preoccupato perché non segna più come prima» (Di sabato 8 febbraio 2020) L’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa di Mauro Icardi In conferenza stampa Thomas Tuchel ha parlato di Mauro Icardi e del suo problema con il gol, che manca da diverse settimane. «Sì, Sono un po’ preoccupato perché sia lui che gli altri attaccanti non riescono a segnare alla prima opportunità. Mauro sta trovando difficoltà, forse pensa un po’ troppo. All’inizio segnava tanto, ora sta mancando un po’. come ritrovarlo? Facendolo giocare e sperando che segni. Magari il suo gol contro il Nantes può dargli fiducia» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #PSG, #Tuchel su #Icardi: 'Sono preoccupato, non segna più. Forse pensa troppo...' - sportli26181512 : PSG, Tuchel su Icardi: 'Sono preoccupato, non segna più. Forse pensa troppo...': Thomas Tuchel, allenatore del Pari… - cmdotcom : #PSG, #Tuchel su #Icardi: 'Sono preoccupato, non segna più. Forse pensa troppo...' -