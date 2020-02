Morgan cambia il testo di "Sincero" e offende Bugo che lascia il palco. Squalificati (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo si ritira dal palco durante l’esibizione con Morgan e la performance viene interrotta. “Non rientrano. Si tratta di defezione, quindi da regolamento sono squalificati dal Festival di Sanremo”, ha poi annunciato Amadeus. “Li considero due grandi artisti e la loro è una bellissima canzone, come le altre 23. Spiace che non siano qui a cantare”.Morgan aveva iniziato a cantare modificando il testo di Sincero, senza la presenza del collega. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”, “ma tu sai solo coltivare invidia”, “ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”: sono state le parole pronunciate da Morgan. Secondo quanto riportato dai ... huffingtonpost

rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… - StefanoGuerrera : Quindi praticamente un Morgan fatto come una pigna cambia il testo della canzone perculando BUGO, lui giustamente s… - giadabulls : RT @Santuz15: Sanremo secondo Morgan: Minaccia di non entrare “Io penso che dobbiamo essere fieri di essere italiani per questo tipo di c… -