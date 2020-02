Mertens sembra sempre più marginale nel progetto Gattuso (Di sabato 8 febbraio 2020) Il calcio di Gennaro Gattuso è metodico. È uno di quegli allenatori che vuole subito che la squadra raggiunga l’identità che nel quotidiano cerca di cucirle addosso. Anche in una rosa che in diversi ruoli può disporre di alternative di livello ai titolari, in poco tempo si possono facilmente individuare degli elementi quasi intoccabili. Demme, Insigne e Milik ad esempio sono tra questi. E l’affermazione pressoché incontrastata del polacco (e per certi versi anche meritata, viste le medie tenute) restituisce al tempo stesso un’altra faccia della medaglia. La fiducia che il tecnico accorda a Milik è quella che inevitabilmente toglie a Dries Mertens, nello schieramento attuale. Un problema che assume ancora più corpo nel momento in cui il belga non ha un ruolo riconosciuto e riconoscibile nelle idee di Gattuso, come lo stesso ha ammesso nella conferenza stampa di presentazione alla sfida ... ilnapolista

