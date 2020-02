LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, quarta tappa in DIRETTA: Pogacar attacca ai -3 km all’arrivo! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Nessuno sembra averne per andare a riprendere il fuoriclasse sloveno. 16.11 Tadej Pogacar è partito e sta facendo il vuoto! 16.10 Il gruppo è composto ancora da circa 20 corridori. 16.09 3 km al traguardo, il gruppo è ormai molto vicino a Van Avermaet. 16.08 Tira il Team Ineos in testa al gruppo, Pogacar si trova in quarta posizione affianco ad Haig. 16.06 Van Avermaet resta solo al comando, intanto. 16.05 4 km all’arrivo, in gruppo ancora non succede nulla. 16.02 Sono rimasti Van Avermaet, De Clercq e Pello Bilbao al comando. 16.01 Inizia la salita finale. 16.00 5 km al traguardo, Van Avermaet in testa al quartetto al comando. 15.57 Anche Gonzalo Serrano (Caja Rural) si è staccato dai fuggitivi, che ora rimangono dunque in quattro. 15.55 Mancano 10 km al traguardo e il gruppo è ora distante soltanto 36” dai ... oasport

