L'infinita tristezza di Bugo (dall'inviata L. Varlese) (Di sabato 8 febbraio 2020) Tristissimo Bugo. Amareggiato dall’accaduto e dalle offese di quello che credeva “l’unico amico che gli era rimasto nella musica”. Così, fonti vicine al cantante, raccontano il post Morgangate. E dicono che Bugo, dopo aver “elegantemente lasciato il palco senza strattoni”, sia uscito dall’Ariston senza clamore e si sia chiuso in hotel a rimuginare sul fatto che quella che pensava fosse “l’occasione della vita” era andata in frantumi.“E’ un ragazzo perbene, con una moglie, un figlio piccolo. Una persona educata che non meritava questo trattamento”, ci dice ancora la fonte. “Bugo mi ha mandato subito un messaggio di scuse”, conferma Amadeus in conferenza stampa. Un rapporto quello tra Bugo e Morgan che dalla forte amicizia sarebbe andato via via deteriorandosi, a causa, secondo alcuni, delle ... huffingtonpost

