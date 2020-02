La prima Superluna del 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio l’appuntamento con la prima Superluna del 2020. Il satellite apparirà più luminoso del 15%. ROMA – E’ tutto pronto per la prima Superluna del 2020. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio il satellite apparirà più luminoso del 15% e più grande del 6% rispetto a una normale Luna piena meno vicino alla terra. Si tratta di un evento unico ma non raro visto che nei prossimi mesi assisteremo ad altri fenomeni simili. Per cercare di vedere la Luna il Virtual Telescope Project ha organizzato un’osservazione in diretta a partire dalle 17 di sabato ma il clou lo si avrà in piena notte. “Un’occasione per ammirare il cielo” Si tratta di un fenomeno non semplice da notare per i non esperti. “Sono differenze difficili da cogliere per persone non abituate – ha detto Gianluca Masi, ... newsmondo

