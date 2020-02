Indebitamento delle famiglie, è emergenza sociale: in due milioni sul lastrico (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – “L’Indebitamento delle famiglie è un’emergenza sociale. Sono circa 2 milioni le famiglie sul lastrico e circa 350 mila i pignoramenti immobiliari in atto. Uomini e donne, spesso con figli, rischiano quotidianamente di perdere il tetto sulla testa. Noi lanciamo un messaggio: una soluzione c’è ed è la Legge 3, meglio conosciuta come legge Salvasuicidi. Il nostro centro tutele con la presenza di diversi professionisti, circa 100, presta assistenza proprio alle famiglie sovraindebitate, alle famiglie che hanno uno sbilancio tra le entrate correnti e le uscite. C’è una possibilità oggi di sdebitarsi, ma l’importante è essere assistiti da professionisti seri e di competenza tra cui i nostri professionisti e quelli degli Ordini professionali”. Lo ha detto l’avvocato Monica Mandico, presidente del Centro Tutele per ... anteprima24

