Gianna Nannini, standing ovation all’Ariston: Amadeus in ginocchio (Di sabato 8 febbraio 2020) Gianna Nannini, standing ovation all’Ariston: Amadeus in ginocchio, il pubblico Gianna Nannini sbarca all’Ariston e prima duetta con Coez, sulle note di ‘Motivo’, poi si avventura in un medley orchestrato su Ragazzo Dell’Europa, Meravigliosa Creatura e Sei Nell’Anima. Il risultato è una forte emozione, premiata con una standing ovation del pubblico presente al teatro. Applauso … L'articolo Gianna Nannini, standing ovation all’Ariston: Amadeus in ginocchio proviene da Gossip e Tv. gossipetv

