Fiorello attacca Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista: lei risponde per le rime (Di sabato 8 febbraio 2020) Selvaggia Lucarelli contro Fiorello dopo l’intervista sulla polemica con Tiziano Ferro a Sanremo 2020 dopo le accuse nella sala stampa del Festival di Sanremo 2020 Selvaggia Lucarelli ha prontamente replicato a Fiorello. Quest’ultimo ha attaccato la giornalista e opinionista per aver pubblicato il suo sfogo contro Tiziano Ferro. Lo showman siciliano si è scusato con … L'articolo Fiorello attacca Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista: lei risponde per le rime proviene da Gossip e Tv. gossipetv

rassegnastampa : Fiorello attacca Tiziano Ferro «Mi ha scatenato contro una campagna d’odio» Il caso|La frase incriminata… - Alessia_355 : RT @Martola__: Bugo se ne va perché Morgan canta a cazzo contro di lui, Amadeus che sta per svenire, Fiorello che fa ridere tutto il teatro… - CrystalBreeze_ : RT @Martola__: Bugo se ne va perché Morgan canta a cazzo contro di lui, Amadeus che sta per svenire, Fiorello che fa ridere tutto il teatro… -