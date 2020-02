Fed Cup 2020: Italia-Croazia 1-0 Elisabetta Cocciaretto supera in due set Lea Boskovic (Di sabato 8 febbraio 2020) Elisabetta Cocciaretto supera in due set (6-3 6-3) la croata Lea Boskovic e consegna il primo punto della sfida di Fed Cup 2020 all’Italia. Le azzurre sono in corsa per conquistare i play-off per tornare nel World Group che si giocheranno nel prossimo mese di aprile a Budapest. L’azzurra ha iniziato bene il match strappando il servizio all’avversaria nel terzo game (3-1). Un po’ a sorpresa la numero 300 del ranking Wta ha trovato la forza per reagire e piazzare il contro-break. A questo punto la partita è diventata nevrotica e divertente. Cocciaretto sotto 0-40 dal servizio ha messo a segno un parziale di otto punti consecutivi che le hanno consentito di conquistare un ulteriore break (4-2). La tennista croata è stata capace, ancora una volta, di ottenere il contro-break riportandosi sotto (4-3). La 19enne nativa di Ancora ha tirato fuori gli artigli strappando ... oasport

