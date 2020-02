Convocati Spal, Semplici ritrova Fares contro il Sassuolo (Di sabato 8 febbraio 2020) Spal in cerca di punti salvezza contro il Sassuolo: ecco la lista dei Convocati di mister Semplici per il duello con i neroverdi In occasione del match fra Spal e Sassuolo, Leonardo Semplici ha diramato la lista dei Convocati. Recuperato Fares, sceso in campo con i ragazzi della Primavera. Ecco l’elenco: PORTIERI: Berisha, Letica, Thiam. DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Felipe, Salamon, Tomovic, Vicari, Zukanovic. CENTROCAMPISTI: Castro, Dabo, Fares, Missiroli, Murgia, Reca, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti. ATTACCANTI: Di Francesco, Floccari, Petagna. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

