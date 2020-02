Ciontoli nuovo processo: Viola Giorgini potrebbe rientrare in scena ma in una nuova veste (Di sabato 8 febbraio 2020) Omicidio Marco Vannini: i Ciontoli di nuovo a processo, lo ha deciso la Corte di Cassazione, ieri 7 febbraio, accogliendo quindi in toto le richieste della Procura generale di annullare la sentenza d’Appello e disporre un altro processo per contestare a tutti i membri della famiglia Ciontoli il reato di omicidio volontario (e non colposo, come avvenuto nel secondo grado). Ciontoli nuovo processo: Viola Giorgini potrebbe rientrare in scena come testimone Come dibattuto a Quarto Grado nella puntata di ieri sera, potrebbe avere, in quel frangente, un peso decisivo il ruolo di Viola Giorgini: assolta dalla accusa di omissione di soccorso in primo e secondo grado, la fidanzata di Federico Ciontoli potrebbe essere chiamata in causa nel processo d’Appello bis in veste di testimone e non più di imputata. E in quel caso dovrebbe dichiarare il vero sotto giuramento, obbligo al quale ... urbanpost

redazioneiene : Omicidio di #MarcoVannini, la Cassazione accoglie il ricorso della procura generale: nuovo processo di Appello per… - FMCastaldo : La #Cassazione ha deciso: Sì a un nuovo processo d'appello per i #Ciontoli! Questo è un grande momento di speranza,… - TgLa7 : #OmicidioVannini: Cassazione dispone appello bis. Nuovo processo per tutta la famiglia Ciontoli -