Caronno, cane muore avvelenato: ipotesi bocconi avvelenati (Di sabato 8 febbraio 2020) Un cane è morto e un altro è in gravi condizioni. Colpa di presunti bocconi avvelenati gettati in via 4 Novembre, all’interno di un cortile. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi, suscitando forti reazioni di rabbia fra i padroni dei cani contro il killer che non si è fatto scrupolo di gettare a terra cibo che conteneva sostanze nocive. Sarebbe accaduto di notte, quando nessuno poteva coglierlo sul fatto. Al mattino i padroni dei cani li hanno trovati chi morto e chi in pessime condizioni. Non resta che fare accertamenti sull’effettiva presenza di veleno nel cibo. su Il Notiziario. ilnotiziario

