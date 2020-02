Carnevale di Venezia 2020: date, tema ed eventi (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Carnevale di Venezia quest'anno si celebra tra sabato 8 febbraio e martedì 25 febbraio 2020. Un’esperienza unica legata alla magia e alla storia della città lagunare che tra il 1400 e il 1700 fu al centro del mondo per ricchezza, commercio e cultura. Si tratta di una festa dalle origini antiche derivante dagli ancestrali riti agresti della fecondità della terra che in vista del risveglio primaverile avevano la funzione di scacciare l’ansia della carestia e della fame propiziando raccolti abbondanti e prosperità. Maschere e baldoria sono da sempre i principali nemici simbolici della cattiva sorte dotati del potere di allontanare il male. Il travestimento permetteva di nascondere la propria identità e di liberare meglio gli istinti per dedicarsi a uno sfrenato piacere. Come nasce il Carnevale di Venezia Il periodo che noi oggi ... gqitalia

