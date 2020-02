Braglia, parole al miele per Vigorito: “E’ un grande, noi giocheremo con intelligenza” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ uno degli allenatori che il Benevento ha affrontato più volte nell’ultimo decennio. Piero Braglia domani sera sarà di nuovo contrapposto ai giallorossi, che scenderanno in campo al Marulla contro il suo Cosenza. Il tecnico toscano in conferenza ha fatto i complimenti alla gestione Vigorito chiedendo ai suoi una gara intelligente per fermare la capolista: Assenti – “Chi giocherà non farà rimpiangere chi non ci sarà. Machach ieri si è allenato per la prima volta e dovrebbe essere tra i convocati. Dobbiamo dare risposte a noi stessi mostrando la mentalità giusta, ci servono almeno 25 punti per la salvezza” Reazione – “Dopo la sconfitta di Pescara mi sono arrabbiato. Quando abbiamo ripreso ad allenarci abbiamo rivisto gli errori e ci siamo parlati. Ritengo che domani serva una gara intelligente, ... anteprima24

