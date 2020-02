Automatico il rimborso per fatturazione a 28 giorni e indennizzi pure per il ritardo? (Di sabato 8 febbraio 2020) Storia infinita quella legata al rimborso per fatturazione a 28 giorni perpetuata dagli operatori Vodafone, TIM e Wind Tre. L'indennizzo sarà ora Automatico dopo l'ultima pronuncia del Consiglio di Stato negli ultimi giorni che ha pure confermato il valore della delibera AGCOM pronunciata proprio in merito al risarcimento? Purtroppo, in molti casa, la strada verso la restituzione del maltolto per i clienti finali è ancora costellata di molti ostacoli e cerchiamo dunque di capire quale sia la nuova posizione delle associazioni dei consumatori in questa prima parte di febbraio. Proprio a seguito delle nuove conferme pervenute dal Consiglio di Stato, ecco che l' Unione Nazionale Consumatori è intervenuta ribadendo la necessità che il rimborso per la fatturazione a 28 dovrà essere per forza Automatico e non richiesto affatto dai clienti attraverso qualche procedura. Esattamente dello ... optimaitalia

