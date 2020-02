Venezia, 2002 – La madonna nera e soglia di sensibilità (Di venerdì 7 febbraio 2020) Venezia, 2002 – La madonna nera e soglia di sensibilità Sono le tre di notte d’estate, ho vent’anni, la stanza da letto con vecchi mobili tarlati del 1800 non ha l’aria condizionata e le finestre sono aperte. L’unica luce viene dai lampioni della calle. Murano è un cimitero di silenzio e buio, rotto solo dal motore di qualche sporadico cacciapesca e dall’annoiato segnale acustico delle navi alla fonda. Mangiamo arance facendo a gara a chi riesce a togliere la buccia con il picciolo attaccato. Ho vent’anni, lei qualcuno di meno. Parla solo Veneziano stretto, una virgola di sorriso di chi trova il lato buffo di ogni cosa; mi sfila una Chesterfield dal pacchetto e se l’accende usando solo indice e pollice. Le chiedo di dirmi qualcosa di più di lei. Sorride a labbra strette, chiude gli occhi e scuote la testa. -Allora qualcosa di quelli come te ... termometropolitico

