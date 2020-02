Serie A 2019/2020, 23° giornata: le partite in diretta su Sky e DAZN (Di venerdì 7 febbraio 2020) Da oggi, venerdì 7 febbraio 2020, la Serie A torna in campo con la 23esima giornata. Roma e Bologna saranno le prime a scendere in campo con il match che si giocherà stasera allo Stadio Olimpico e che andrà in onda su Sky Sport.Il big-match, ovviamente, è il derby di Milano, tra Inter e Milan, che si giocherà domenica sera.Serie A 2019/2020, 23° giornata: le partite in diretta su Sky e DAZN pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 13:09. blogo

Inter : ?? | MATCH REPORT 9? vittorie su 11 trasferte di @SerieA ?????? Il racconto di #UdineseInter minuto per minuto ??… - gianlucarossitv : 3.2.2020 un primo bilancio di @RomeluLukaku9 dopo 5 mesi in Italia: 22 gol in 29 gare con 6 doppiette e il 'piccolo… - stebellentani : Serie A 2019-20. Pandev 5 gol. Piatek 4. Rebic 3. Leao 2. Ibra 1. Poi non so se lo riprenderei, ma al Milan sarebbe il migliore. -