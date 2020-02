Sanremo: Alessandro Gassman esulta per la vittoria del figlio Leo (Di sabato 8 febbraio 2020) La settantesima edizione del Festival di Sanremo è ormai nel pieno del suo svolgimento, nella quarta serata oltre a rivedere tutti i big in gara si è eletto il vincitore della categoria giovani. Il titolo è stato conquistato dal giovane rampollo di casa Gassmann, Leo. Se il giovane ha reagito in modo composto alla vittoria, quasi parlizzato dall’emozione, qualcun altro invece si è lasciato andare a veri e propri cori da stadio. Di chi si tratta? Alessandro Gassman esulta per il figlio Con un breve post pubblicato su Twitter, Alessandro Gassman, versione padre orgoglioso, si è lasciato andare ad un’esultanza sfrenata per la vittoria del figlio. “Come da tradizione di famiglia, voglio mantenere un certo aplomb e voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato mio figlio” esordisce Gassman con espressione e voce seria. Fin qui nulla di strano, ma un secondo dopo le cose ... thesocialpost

