Sanremo 2020: mamma di Diletta Leotta furiosa con chi l’ha criticata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 presentato dal bravissimo Amadeus, a fianco del padrone di casa abbiamo visto una scioltissima Diletta Leotta. La giovane conduttrice sicula si è anche resa protagonista di un monologo incentrato sulla bellezza, che ha però scatenato il putiferio sui social e sul web in generale. La bella Diletta si è così trovata a rispondere alle critiche di chi non ha apprezzato il suo discorso sul tempo che passa, giudicandolo poco coerente e a tratti persino ipocrita. Tra le più convinte detrattrici di Diletta Leotta si è schierata per esempio l’ex politica Nunzia De Girolamo, che ha ammesso di aver trovato “banale e ipocrita quel discorso”, sottolineando come “la bellezza non cade addosso sempre”. Anche la presentatrice Monica Leofreddi e la giornalista Francesca Barra si sono espresse con simili concetti sui social. ... notizie

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio -