Sanremo 2020, Leo Gassman si racconta: “Vi svelo com’è mio papà” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il suo cognome non lascia spazio al dubbio, ma lui ha voglia di farsi conoscere per la sua musica e la sua arte. Non nasconde l’emozione e l’entusiasmo di essere arrivato a Sanremo 2020. Leo Gassman in conferenza stampa ha raccontato qualcosa in più su di sé e la sua carriera. Sanremo 2020, Leo Gassman si racconta “Sono onorato di far parte della mia famiglia, ma il mio è un percorso diverso. Sto cercando di costruire con impegno, sacrificio”. Sul suo arrivo a Sanremo 2020 ha commentato: “Non pensavo neppure di essere selezionato. È stato un onore cantare su questo palco”. “Mi sembra di aver partorito 3 gemelli”, è il tweet di Alessandro Gassman. A tal proposito, il giovane cantante ha commentato: “Era in pensiero per la gara, ma per me è un confronto fra artisti, i quali possono crescere insieme. Sanremo 2020 è una grande ... notizie

