Sampdoria, colpo Damsgaard: cifra record incassata dal Nordsjaelland (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Sampdoria ha comunicato l’acquisto ufficiale da luglio del centrocampista classe 2000 Damsgaard: i dettagli dell’operazione La Sampdoria ha ufficializzato l’acquisto dal Nordsjaelland di Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000 che si trasferirà in blucerchiato a partire dal prossimo luglio, in qualità di rinforzo della prima squadra. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria Un investimento importante per le casse doriane, da cui sono usciti ben 6,5 milioni di euro. Per il Nordsjaelland si tratta della cessione più onerosa di sempre. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

