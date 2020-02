Registrato nel Regno Unito il marchio del Pecorino Toscano Dop (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ormai è ufficiale: il consorzio del Pecorino Toscano Dop ha Registrato il proprio marchio nel Regno Unito affinché continui a essere operativo il riconoscimento e l’identificazione della denominazione, indipendentemente dall’esito degli accordi bilaterali sulla Brexit. Si tratta di una garanzia tanto per i produttori quanto per i consumatori che continueranno ad acquistare il Pecorini Toscano Dop. L’Intellectual Property Office di Londra ha finalmente accolto la richiesta, presentata a fine 2019, specifica il consorzio in una nota.“La Gran Bretagna è un mercato molto importante per il nostro formaggio, il quarto Paese per export, pari al 8,76 per cento del totale, con un giro di affari di circa 400 mila euro” ci tiene a spiegare Andrea Righini, direttore del Consorzio di Tutela Pecorino Toscano Dop. “Proprio nei giorni in cui si ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Registrato nel Regno Unito il marchio del Pecorino Toscano Dop - Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - Roma : Campidoglio, debito ordinario diminuito di 300 milioni di euro. È quanto registrato nel rendiconto di gestione 2019… -