Refurtiva da 334 euro in monete: arrestato ladro intento a rubare da distributore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno arrestato un 39enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Ieri pomeriggio, l’uomo si e’ introdotto nell’ospedale ‘Regina Elena’ in via Elio Chianesi e ha forzato un distributore automatico di bevande asportando le monete contenute all’interno, 334 euro circa. Allertati dal personale addetto alla sicurezza dell’Ospedale che ha notato la scena, i Carabinieri sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il ladro ancora all’interno dell’area ospedaliera. Recuperato anche il bottino che nascondeva nelle tasche del suo giubbotto, l’arrestato e’ stato accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo. L'articolo Refurtiva da 334 euro in monete: arrestato ladro intento a rubare da distributore ... romadailynews

