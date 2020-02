Questione sociale a Benevento, Giglio: “Pensare a una città che investe” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Dirigente Provinciale FdI alle politiche sociali e giovanili, Domenico Giglio, interviene sulla Questione sociale della città. “La nostra città sta attraversando un clima di incertezza politica. In questa casba politica ritengo necessari considerare due valori come il presente e il futuro, che come stella polare dovrebbero condurre la bussola del buon senso ed essere motivo di discussione e crescita per ciò che verrà. Bisogna tornare a parlare di politiche sociali che sono il presente, l’immediato, aiutare chi resta indietro è il tessuto sociale che tiene unita la società, il collante del patto sociale nel quale viviamo. Che sia l’emergenza abitativa o la mancanza di lavoro in una città che ha tutto per essere la bomboniera del sud che tarda a decollare il problema resta lo stesso, bisogna tornare a parlare ... anteprima24

