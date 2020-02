Olio e formaggio ritirati dal mercato, l’allerta del RASFF: 75 richiami in totale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il RASFF, Sistema Rapido di Allerta Europeo, rende noto di avere diffuso 75 segnalazioni in merito a prodotti ritirati. Di questi 9 riguardano l’Italia, con dei comunicati ufficiali diffusi dal nostro Ministero della Salute. I richiami di alimenti in questione sono tutti da ricondurre a possibili rischi per i consumatori dati dall’assunzione di tali prodotti ritirati. Per quanto riguarda l’Italia, ci sono i seguenti alimenti tolti dagli scaffali, con motivazioni, marche ed altre informazioni utili. (Continua...) Prodotti ritirati, la lista degli alimentari segnalati in Italia: Presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in Olio di sesamo tostato della marca Oh Aik Guan (in confezioni da 150 ml, 360 ml e 5 l; TMC e numeri di lotto: 12/03/2022, 15/05/2022, 01/10/2022) da Singapore Listeria monocytogenes in formaggio camembert dalla Francia. Salmonella enterica (ser. ... howtodofor

ladyrosmarino : RT @infoitsalute: Prodotti ritirati | via olio e formaggio | ben 75 richiami FOTO - infoitsalute : Prodotti ritirati | via olio e formaggio | ben 75 richiami FOTO -