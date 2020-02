Napoli, è morto il noto prestigiatore Mister Angie: aveva 65 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lutto nel mondo dello spettacolo partenopeo: è morto il noto prestigiatore Mister Angie, al secolo Angelo Fedele Russo. Si è spento a 65 anni all'ospedale Cardarelli. A dare la notizia della sua morte, l'attore partenopeo Gino Rivieccio, che su Facebook ha salutato il prestigiatore, del quale era grande amico. fanpage

