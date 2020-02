Mamma Lorena è morta, stroncata dal male a 34 anni: lascia una figlio piccolo (Di venerdì 7 febbraio 2020) È morta nella notte tra il 6 e il 7 febbraio Lorena Di Marino. 34 anni, un sorriso impossibile da dimenticare, è scomparsa per colpa di un cancro che non le ha lasciato scampo. Lorena Marino aveva fatto dell’impegno civile la sua missione, era una donna molto conosciuta a Giugliano in quanto avvocato ed in quanto ambientalista. Le condizioni di Lorena Marino si erano aggravate a dicembre. Era stata ricoverata poco prima di Natale perché il tumore si era espanso e aveva colpito il cervello con delle metastasi. Fu proprio in quei giorni, e precisamente il 22 dicembre, che Lorena Di Marino scrisse un post molto toccante su Facebook: “Le madri non hanno paura della morte, hanno paura di lasciare i loro figli soli in questo mondo, sapendo che non ci sarà mai nessuno che possa amarli come loro”. Continua dopo la foto Lorena Marino entrò in coma, e quando si risvegliò i medici provarono ... caffeinamagazine

